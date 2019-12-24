Посилення гривні, яке спостерігається сьогодні в Україні, є негативною тенденцією.
Дивися повний текст Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу долара.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:55
Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу...
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Дивися повний текст Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу долара.
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:12
Все относительно. Относительно 27 гривна укрепилась, относительно 5,05 - упала. Гривна была и 1,76 и 35. Поэтому откуда и куда она будет падать - не столь существенно.
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