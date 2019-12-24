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Економіст розповів про причини
і наслідки падіння курсу...

Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:55

Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Посилення гривні, яке спостерігається сьогодні в Україні, є негативною тенденцією.

Дивися повний текст Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:12

Все относительно. Относительно 27 гривна укрепилась, относительно 5,05 - упала. Гривна была и 1,76 и 35. Поэтому откуда и куда она будет падать - не столь существенно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 06:09

Била банда у власти банда и осталась. Мафия безсмертна
fedorinf
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