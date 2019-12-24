Посилення гривні, яке спостерігається сьогодні в Україні, є негативною тенденцією.
Дивися повний текст Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу долара.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:55
Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу...
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Дивися повний текст Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу долара.
Додано: Сер 25 гру, 2019 22:12
Все относительно. Относительно 27 гривна укрепилась, относительно 5,05 - упала. Гривна была и 1,76 и 35. Поэтому откуда и куда она будет падать - не столь существенно.
Додано: Чет 26 гру, 2019 08:54
При курсе 27 говорили гривна недооценена, вот дооценивают. Правда алигархи экспортёры недовольны.
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13
Прежнее руководство НБУ должно понести наказание с конфискацией. Уменьшение ставок повлечет отток депозитов и инвестиций, уменьшение кредитования, банкротству банков. Не нужно было раньше воровать,
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:40
Все хорошо, но укреплять дальше грн незачем, она и так ревальвировала от 28 за дол.
Динамика 20% за год пользы не принесет.
+- 5% в рамках инфляции вполне достаточно.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:50
Re: Економіст розповів про причини і наслідки падіння курсу.
Ну так ніби-то і намагаються стримати якось - але не виходить ?.. Все-таки напевно різні сили тягнуть в різні боки - і поки так виходить . Хоч не розумію - чому НБУ не може цей процес здорожчання гривні зупинити ...
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