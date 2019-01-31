«Заряджений» Ford Focus RS нового покоління з'явиться в продажу в 2020 році, повідомляє CAR Magazine. Потужність його силової установки перевищить 400 к.с.
Дивися повний текст Новий Ford Focus RS з'явиться в 2020 році.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58
Новий Ford Focus RS з'явиться в 2020 році
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Дивися повний текст Новий Ford Focus RS з'явиться в 2020 році.
Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58
Форд фокус?
Хуже автомобиля не видел.
Вообще удивляюсь что такое еще кто-то покупает!
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