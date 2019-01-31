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Новий Ford Focus RS
з'явиться в 2020 році

Новий Ford Focus RS з'явиться в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58

Новий Ford Focus RS з'явиться в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
«Заряджений» Ford Focus RS нового покоління з'явиться в продажу в 2020 році, повідомляє CAR Magazine. Потужність його силової установки перевищить 400 к.с.

Дивися повний текст Новий Ford Focus RS з'явиться в 2020 році.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:58

Форд фокус?
Хуже автомобиля не видел.
Вообще удивляюсь что такое еще кто-то покупает!
blueiceua
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