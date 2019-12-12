У найближчі кілька років кількість робочих місць в автомобільній галузі скоротиться приблизно на 80 000 з-за переходу машин з бензину на електрику.
Дивися повний текст Електромобілі позбавлять роботи близько 100 000 осіб.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 15:05
Електромобілі позбавлять роботи близько 100 000 осіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електромобілі позбавлять роботи близько 100 000 осіб.
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:05
Электромобилем можно ездить только по городу.
Не знаю кто в глубинке решиться покупать тпа авто котторое дороже раза в 2-3 и рассчитано на ттеплый климат.
АО "МММ" только может сравниться с таким "уровнем" предложений
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