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Електромобілі позбавлять
роботи близько 100 000 осіб

Електромобілі позбавлять роботи близько 100 000 осіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:05

Електромобілі позбавлять роботи близько 100 000 осіб

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі кілька років кількість робочих місць в автомобільній галузі скоротиться приблизно на 80 000 з-за переходу машин з бензину на електрику.

Дивися повний текст Електромобілі позбавлять роботи близько 100 000 осіб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:05

Электромобилем можно ездить только по городу.
Не знаю кто в глубинке решиться покупать тпа авто котторое дороже раза в 2-3 и рассчитано на ттеплый климат.
АО "МММ" только может сравниться с таким "уровнем" предложений
blueiceua
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