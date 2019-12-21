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Мораторій на продаж діятиме
до запровадження ринку землі

Мораторій на продаж діятиме до запровадження ринку землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:05

Мораторій на продаж діятиме до запровадження ринку землі

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні Держгеокадастру 23 грудня.

Дивися повний текст Мораторій на продаж діятиме до запровадження ринку землі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:05

Мораторий дейстовать будет пока слуг каламо
blueiceua
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