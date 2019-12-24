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Милованов розповів про
макроекономічні ризики для України

Милованов розповів про макроекономічні ризики для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:07

Милованов розповів про макроекономічні ризики для України

Пропонуємо до обговорення:
Милованов зазначив, що найбільший макроекономічний ризик для України - зовнішній.

Дивися повний текст Милованов розповів про макроекономічні ризики для України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:07

А прри чем тут флаг украины в тексте статьи?
металлугрия это частная лавочка укролиигархов - соответствено падение цен -проблема укролигархов.
blueiceua
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