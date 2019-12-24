Милованов зазначив, що найбільший макроекономічний ризик для України - зовнішній.
Дивися повний текст Милованов розповів про макроекономічні ризики для України.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 15:07
Милованов розповів про макроекономічні ризики для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розповів про макроекономічні ризики для України.
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:07
А прри чем тут флаг украины в тексте статьи?
металлугрия это частная лавочка укролиигархов - соответствено падение цен -проблема укролигархов.
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