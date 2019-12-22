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Українці зможуть подорожувати
без віз ще в 2 країни

Українці зможуть подорожувати без віз ще в 2 країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:09

Українці зможуть подорожувати без віз ще в 2 країни

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в Telegram-каналі.

Дивися повний текст Українці зможуть подорожувати без віз ще в 2 країни.
R2
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