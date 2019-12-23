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Tesla залучила $1.4 млрд від
китайських банків для свого...

Tesla залучила $1.4 млрд від китайських банків для свого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:12

Tesla залучила $1.4 млрд від китайських банків для свого...

Пропонуємо до обговорення:
Американська Tesla Inc отримала близько $ 1.4 млрд від китайських банків для свого заводу в Шанхаї.

Дивися повний текст Tesla залучила $1.4 млрд від китайських банків для свого заводу в Шанхаї - Bloomberg.
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