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Промінвестбанк скоротив кількість
відділень в Україні до...

Промінвестбанк скоротив кількість відділень в Україні до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:15

Промінвестбанк скоротив кількість відділень в Україні до...

Пропонуємо до обговорення:
Промінвестбанк (ПІБ, Київ) закрив шість відділень по Україні з жовтня 2019 року, залишивши лише одне в Києві.

Дивися повний текст Промінвестбанк скоротив кількість відділень в Україні до одного.
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