|
|
Промінвестбанк скоротив кількість відділень в Україні до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Промінвестбанк (ПІБ, Київ) закрив шість відділень по Україні з жовтня 2019 року, залишивши лише одне в Києві.
Дивися повний текст Промінвестбанк скоротив кількість відділень в Україні до одного
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92585
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9
|428
|
Сер 25 гру, 2019 16:40
fler
|
|18
|1447
|
|
|11
|866
|