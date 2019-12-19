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Бажання РФ домовлятися може бути ширмою для порятунку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 гру, 2019 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.
Дивися повний текст Бажання РФ домовлятися може бути ширмою для порятунку \"Північного потоку-2\" - \"Нафтогаз\"
.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 15:16
А кто такой нафтогаз?
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