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У "Нафтогазі" допустили, що РФ може не виконати свої...
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Додано: Сер 25 гру, 2019 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" допустили, що РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту газу
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Додано: Сер 25 гру, 2019 15:18
а я как потребитель газа допускаю что нафтогаз может не выполнить свои обещания передо мной как потребителем газа!
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