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У "Нафтогазі" допустили, що
РФ може не виконати свої...

У "Нафтогазі" допустили, що РФ може не виконати свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:17

У "Нафтогазі" допустили, що РФ може не виконати свої...

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко визнав, що існує ризик, коли РФ може відмовитись від транзиту газу в той час, як вона вже відкличе свої позови проти російського "Газпрому".

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" допустили, що РФ може не виконати свої обіцянки щодо транзиту газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 15:18

а я как потребитель газа допускаю что нафтогаз может не выполнить свои обещания передо мной как потребителем газа!
blueiceua
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