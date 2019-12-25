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Ищу заказчика для кц

Ищу заказчика для кц
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:22

Ищу заказчика для кц

Ищем партнёров для кц. От 10 менеджеров ,дальше -больше. Телеграмм 0713406455
minaevatata333
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