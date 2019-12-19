Подорожчання енергоносіїв в Україні тягне за собою підвищення цін на всі товари і послуги.
Дивися повний текст Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають через дорогі енергоносії - економіст.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:27
Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають через дорогі енергоносії - економіст.
Додано: Сер 25 гру, 2019 19:32
Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
Какая то фигня.
Гончарук лепит, что во всем виноват антимонопольный комитет, этот Новак, что якобы дорожающие энергоносители виноваты.
Два сапога пара, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:34
всё правильно пишет.
как вывод: цены на газ, электричество и бензин - нужно снижать и снижать капитально
как минимум на 25%
это позволит дать толчок роста экономике!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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