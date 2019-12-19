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Гривня зміцнюється, але ціни
в магазинах не падають...

Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:27

Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

Пропонуємо до обговорення:
Подорожчання енергоносіїв в Україні тягне за собою підвищення цін на всі товари і послуги.

Дивися повний текст Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають через дорогі енергоносії - економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:27

Удивительно,что такую чушь пишет эксперт.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:24

Стыдно писать такую чушь...
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 19:32

Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

Какая то фигня.
Гончарук лепит, что во всем виноват антимонопольный комитет, этот Новак, что якобы дорожающие энергоносители виноваты.
Два сапога пара, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 20:34

всё правильно пишет.
как вывод: цены на газ, электричество и бензин - нужно снижать и снижать капитально
как минимум на 25%
это позволит дать толчок роста экономике!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07

Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

Я не знаю как другие цену держат. Но у меня все умножается на курс доллара. Конкуренция такая, что если держать цену, то и покупать никто не будет.
p_a_l
 
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