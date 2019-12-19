Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

Додано: Сер 25 гру, 2019 19:32

Какая то фигня.

Гончарук лепит, что во всем виноват антимонопольный комитет, этот Новак, что якобы дорожающие энергоносители виноваты.

Два сапога пара, имхо.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.