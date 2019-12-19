Подорожчання енергоносіїв в Україні тягне за собою підвищення цін на всі товари і послуги.
Дивися повний текст Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають через дорогі енергоносії - економіст.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:27
Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають через дорогі енергоносії - економіст.
Додано: Сер 25 гру, 2019 19:32
Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
Какая то фигня.
Гончарук лепит, что во всем виноват антимонопольный комитет, этот Новак, что якобы дорожающие энергоносители виноваты.
Два сапога пара, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 25 гру, 2019 20:34
всё правильно пишет.
как вывод: цены на газ, электричество и бензин - нужно снижать и снижать капитально
как минимум на 25%
это позволит дать толчок роста экономике!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Чет 26 гру, 2019 00:07
Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
Я не знаю как другие цену держат. Но у меня все умножается на курс доллара. Конкуренция такая, что если держать цену, то и покупать никто не будет.
Додано: Чет 26 гру, 2019 07:45
Да при чём тут ваш китайский товар. Здесь и речи нет, у меня тоже всё дешевеет, помимо того он ещё у меня и в долларах стал дешевле, всё стало дешевле где-то на 30% в гривне. Только я на вырученные деньги каждый день хожу покупать продукты, а они ссуко дорожают, вон мясо опять стало дороже перед НГ. Ну как всегда. А китайскую штуковину раз в году покупаю.
Додано: Чет 26 гру, 2019 08:47
Цены растут из за коррупции, а Новак известный за деньги писатель, за что заплатят то и напишет.
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:49
p_a_l, Попаданец
Поясніть мені плз, як може товар з Китая(весняна куртка), який з доставкою в Україну коштує від 14 до 20 долл у роздріб, може коштувати тут від 1 500грн? І за 1 500грн його ще треба чекати місяць?
Тоб-то, 3-кратна накрутка тільки за те, що його тобі замовлять? Я б хоча б якось міг собі це пояснити, як би товар був би тут в наявності. А так - фігня виходить. Чи то дуже поважна людина буде замовляти, у якої вартість 15хв роботи коштує 900грн, чи я не розумію.
До речі, за товар в наявності - вартості починаються від 2 000грн. А це вже 4-х кратна накрутка. Тоб-то однією курткою перекриваємо 1,5міс податків?
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