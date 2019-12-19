Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

Додано: Чет 26 гру, 2019 11:39

Волгарь написав: Вполне может. При рознице в китайской лавке в 20 долларов, он у производителя стоит в цене ex-work 8 долларов. Товар нужно доставить до, скажем, Нинбо, запаковать/затаможить - уже 10. Доставить до Черноморска - еще 5. Пошлина/НДС/взятки на таможне - уже 25. Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50. Ну, и продавец получает пятерочку ха проданную куртку - вот и все 55. Вполне может. При рознице в китайской лавке в 20 долларов, он у производителя стоит в цене ex-work 8 долларов. Товар нужно доставить до, скажем, Нинбо, запаковать/затаможить - уже 10. Доставить до Черноморска - еще 5. Пошлина/НДС/взятки на таможне - уже 25. Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50. Ну, и продавец получает пятерочку ха проданную куртку - вот и все 55.

Возможны Ви владеете информацией о работе таможни с первых уст, но сейас в Украине, для окончательного получателя, стоимость доставки известна заранее. Если Вы заказали товара одним лотом стоимостью до 100 Эвро - получаете его по заранее оговоренной стоимости, если же большей - то оговоренная стоимость + разтаможка (не привышает 20% от стоимости товара, в данном случае - не выше 4-х долл).Я сейчас не веду речь об советской схеме работы рынков. Когда торгаши из регионов ездили по Харьковам, Хмельницким и Одессам для покупки опта. Я о конкретной схеме, которая меня возмутила до немогу:Я на АЛИ подобрал жене куртку за 18долл(это с учетом доставки). Но доставка будет длится в районе месяца. Решил посмотреть что-нибуть похожее уже в стране, понимая, что нужно будет заплатить немного больше. Листая об*явления - увидел наиболее часто появляющуюся стоимость в районе 2 200грн и при том, что используются фото с китайского магазина. Естествено меня жаба задавила. Но листая далее увидел такую же объяву со стоимостью в 1 500грн. Скрипя зубами захожу и читаю, что товар получу только через месяц после заказа.Итого выходит - что я заплачу кому-то за то, что он тупо закажет товар с китайского магазина и даже не будет отвечать за просрочку доставки.И, кстати, об оптовиках - китайци дают не плохие скидки при оптовой покупке. Общаясь с одним магазином - они мне предлагали скидку в 4 долл на куртке стоимостью 15 долл при покупке от 10шт. По этому, я уверен, что покупая контейнер - каждая штука обойдется не выше 9 долл.Даже с учетом наценок оптовика за оборот денег и нервы в 50%, расстаможкой и накрутки розници в 50% - итоговая стоимость товара, согластно правил взаимного уважения, не должна превышать 50 долл. И это с учетом его физического наличия.Соглашусь, что кривая спрос/предложение корректирует цену. Но для меня 5-ти кратная разница это слишком...И еще меня смущает ситуация с отечественой легкой промышленостью. Где она? Точнее в каком ценовом сегменте? Неужели при похожей стоимости рабочей силы с Китаем - у нас производить товар дороже в 10-20раз? Почему в Китае можно купить куртку с доставкой в Украину за 15 долл. А наша же куртка в Украине стоит от 100долл.Но это так. Крик души. Особенно когда меня упрекнули в том, что я не поддерживаю национального производителя, а так же национальный бизнес.