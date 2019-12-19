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Гривня зміцнюється, але ціни
в магазинах не падають...

Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:02

Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

  jeugen написав:Поясніть мені плз, як може товар з Китая(весняна куртка), який з доставкою в Україну коштує від 14 до 20 долл у роздріб, може коштувати тут від 1 500грн?

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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:21

  jeugen написав:p_a_l, Попаданец
Поясніть мені плз, як може товар з Китая(весняна куртка), який з доставкою в Україну коштує від 14 до 20 долл у роздріб, може коштувати тут від 1 500грн? І за 1 500грн його ще треба чекати місяць?
Тоб-то, 3-кратна накрутка тільки за те, що його тобі замовлять? Я б хоча б якось міг собі це пояснити, як би товар був би тут в наявності. А так - фігня виходить. Чи то дуже поважна людина буде замовляти, у якої вартість 15хв роботи коштує 900грн, чи я не розумію.
До речі, за товар в наявності - вартості починаються від 2 000грн. А це вже 4-х кратна накрутка. Тоб-то однією курткою перекриваємо 1,5міс податків?

Вы не понимаете, как работает торговля. Товар всегда стоит столько, за сколько его готовы купить. Один и тот же товар из Китая, может стоить в Украине $2, в Европе $30-50 в зависимости от страны, а в Сингапуре $70. Изготовить товар - это не самое главное, главное - продать. Накрутки в торговле просто бешеные.
Даже продукты, в одном супермаркете товар стоит 120 грн, а в другом супермаркет зарабатывает на абсолютно том же товаре, продавая его за 59 грн. В производстве, понятное дело, этот товар стоит ещё значительно дешевле.

Вот,вы знаете где заказать куртку с Китая за 500 грн, а другой кто-то пройдётся по магазинам и купит её же, но не за 2000 грн, как в интернете, а за 5000 грн, но с примеркой, отзывом продавца о том, как она хорошо села и т. д.
Это торговля. Тут деньги зарабатывают. А вы о справедливой цене
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:26

  safonovstanislav написав:Накрутки в торговле просто бешеные.


Совершенно разные накрутки в торговле, от бешенных, когда в секонде удается кому-то купить абсолютно новый товар известных фирм по 29 грн за кг и перепродать, до отрицательных накруток, когда хозяин фирмы приказывает почистить полностью склад к Новому году для завоза новой коллекции, тогда наценка может быть и сильно отрицательная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:58

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:Накрутки в торговле просто бешеные.


Совершенно разные накрутки в торговле, от бешенных, когда в секонде удается кому-то купить абсолютно новый товар известных фирм по 29 грн за кг и перепродать, до отрицательных накруток, когда хозяин фирмы приказывает почистить полностью склад к Новому году для завоза новой коллекции, тогда наценка может быть и сильно отрицательная.

Товар стоит столько, за сколько его готовы купить. Если товар никому не нужен, то и продают его дешевле себестоимости. Это логично
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:02

  jeugen написав:p_a_l, Попаданец
Поясніть мені плз, як може товар з Китая(весняна куртка), який з доставкою в Україну коштує від 14 до 20 долл у роздріб, може коштувати тут від 1 500грн? І за 1 500грн його ще треба чекати місяць?
Тоб-то, 3-кратна накрутка тільки за те, що його тобі замовлять? Я б хоча б якось міг собі це пояснити, як би товар був би тут в наявності. А так - фігня виходить. Чи то дуже поважна людина буде замовляти, у якої вартість 15хв роботи коштує 900грн, чи я не розумію.
До речі, за товар в наявності - вартості починаються від 2 000грн. А це вже 4-х кратна накрутка. Тоб-то однією курткою перекриваємо 1,5міс податків?

Вполне может. При рознице в китайской лавке в 20 долларов, он у производителя стоит в цене ex-work 8 долларов. Товар нужно доставить до, скажем, Нинбо, запаковать/затаможить - уже 10. Доставить до Черноморска - еще 5. Пошлина/НДС/взятки на таможне - уже 25. Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50. Ну, и продавец получает пятерочку ха проданную куртку - вот и все 55.
Конечно, если бы в Одессе было представительство китайского производителя, то в опте товар стоил бы 25 просто за счет объема, но пока в стране каждый независимый предприниматель может привезти контейнер - ничего не изменится
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:16

  Волгарь написав:
  jeugen написав:p_a_l, Попаданец
Поясніть мені плз, як може товар з Китая(весняна куртка), який з доставкою в Україну коштує від 14 до 20 долл у роздріб, може коштувати тут від 1 500грн? І за 1 500грн його ще треба чекати місяць?
Тоб-то, 3-кратна накрутка тільки за те, що його тобі замовлять? Я б хоча б якось міг собі це пояснити, як би товар був би тут в наявності. А так - фігня виходить. Чи то дуже поважна людина буде замовляти, у якої вартість 15хв роботи коштує 900грн, чи я не розумію.
До речі, за товар в наявності - вартості починаються від 2 000грн. А це вже 4-х кратна накрутка. Тоб-то однією курткою перекриваємо 1,5міс податків?

Вполне может. При рознице в китайской лавке в 20 долларов, он у производителя стоит в цене ex-work 8 долларов. Товар нужно доставить до, скажем, Нинбо, запаковать/затаможить - уже 10. Доставить до Черноморска - еще 5. Пошлина/НДС/взятки на таможне - уже 25. Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50. Ну, и продавец получает пятерочку ха проданную куртку - вот и все 55.
Конечно, если бы в Одессе было представительство китайского производителя, то в опте товар стоил бы 25 просто за счет объема, но пока в стране каждый независимый предприниматель может привезти контейнер - ничего не изменится

Вы как-то уж очень "свободно" плюсы накидываете... "Пошлина/НДС/взятки на таможне" -- оно от стоимости (десятка) считается и оно 40% максимум (на одежду) -- т.е. 19 (максимум)
Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50.

Вооот! -- вот именно об этом и говорят: два звена барыг под 50% маржи каждый себе "хапнули".
Авто-производители на 5-6 процентах маржи зарабатывать умудряются -- а тут "с трудом концы-с-концами сводят" -- что-то тут не чисто...
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:39

Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

  Волгарь написав:Вполне может. При рознице в китайской лавке в 20 долларов, он у производителя стоит в цене ex-work 8 долларов. Товар нужно доставить до, скажем, Нинбо, запаковать/затаможить - уже 10. Доставить до Черноморска - еще 5. Пошлина/НДС/взятки на таможне - уже 25. Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50. Ну, и продавец получает пятерочку ха проданную куртку - вот и все 55.

Возможны Ви владеете информацией о работе таможни с первых уст, но сейас в Украине, для окончательного получателя, стоимость доставки известна заранее. Если Вы заказали товара одним лотом стоимостью до 100 Эвро - получаете его по заранее оговоренной стоимости, если же большей - то оговоренная стоимость + разтаможка (не привышает 20% от стоимости товара, в данном случае - не выше 4-х долл).
Я сейчас не веду речь об советской схеме работы рынков. Когда торгаши из регионов ездили по Харьковам, Хмельницким и Одессам для покупки опта. Я о конкретной схеме, которая меня возмутила до немогу:
Я на АЛИ подобрал жене куртку за 18долл(это с учетом доставки). Но доставка будет длится в районе месяца. Решил посмотреть что-нибуть похожее уже в стране, понимая, что нужно будет заплатить немного больше. Листая об*явления - увидел наиболее часто появляющуюся стоимость в районе 2 200грн и при том, что используются фото с китайского магазина. Естествено меня жаба задавила. Но листая далее увидел такую же объяву со стоимостью в 1 500грн. Скрипя зубами захожу и читаю, что товар получу только через месяц после заказа.
Итого выходит - что я заплачу кому-то за то, что он тупо закажет товар с китайского магазина и даже не будет отвечать за просрочку доставки.
И, кстати, об оптовиках - китайци дают не плохие скидки при оптовой покупке. Общаясь с одним магазином - они мне предлагали скидку в 4 долл на куртке стоимостью 15 долл при покупке от 10шт. По этому, я уверен, что покупая контейнер - каждая штука обойдется не выше 9 долл.
Даже с учетом наценок оптовика за оборот денег и нервы в 50%, расстаможкой и накрутки розници в 50% - итоговая стоимость товара, согластно правил взаимного уважения, не должна превышать 50 долл. И это с учетом его физического наличия.
Соглашусь, что кривая спрос/предложение корректирует цену. Но для меня 5-ти кратная разница это слишком...
И еще меня смущает ситуация с отечественой легкой промышленостью. Где она? Точнее в каком ценовом сегменте? Неужели при похожей стоимости рабочей силы с Китаем - у нас производить товар дороже в 10-20раз? Почему в Китае можно купить куртку с доставкой в Украину за 15 долл. А наша же куртка в Украине стоит от 100долл.
Но это так. Крик души. Особенно когда меня упрекнули в том, что я не поддерживаю национального производителя, а так же национальный бизнес.
jeugen
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