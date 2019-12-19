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Гривня зміцнюється, але ціни
в магазинах не падають...

Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:59

Це не експерт, це експерД!
Ціна продажу це сума коштів за яку товар можна продати. Вона може бути як вище собівартості (тоді у виробника є стимул виробити більше) так і нижче (тоді виробництво скорочують або й припиняють).
Ціна продажу залежить лише від попиту та пропозції, і якщо, при сталому поипті закупівельна ціна зменшилася, то продавець просто отримає більше прибутку!
Ми всі виступаємо як покупці і як продавці, тільки більшість з нас продають свої заняння та уміння за зарплату, так от: уявить, ви переїхали на нову квартиру у пішій доступності до вашої роботи, а раніше ви їхали трьома транспортами і витрачали на дорогу 1000 грн на місяць. Ви що підете до хазяїна фірми (він покупець вашої робочої сили) і скажете: "Зменшіть мені зарплату на 1000 грн, мені уже не потрібно на транспорт витрачатися"? Ні? Не підете?
А з якого бодуна продавці товарів будуть знижувати ціни продажу при зменшенні закупівельної ціни на товар, якщо товар беруть за існуючими цінами і вони розпродають все, що завезли?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:01

  Волгарь написав:
  _hunter написав:
  Волгарь написав:Вполне может. При рознице в китайской лавке в 20 долларов, он у производителя стоит в цене ex-work 8 долларов. Товар нужно доставить до, скажем, Нинбо, запаковать/затаможить - уже 10. Доставить до Черноморска - еще 5. Пошлина/НДС/взятки на таможне - уже 25. Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50. Ну, и продавец получает пятерочку ха проданную куртку - вот и все 55.
Конечно, если бы в Одессе было представительство китайского производителя, то в опте товар стоил бы 25 просто за счет объема, но пока в стране каждый независимый предприниматель может привезти контейнер - ничего не изменится

Вы как-то уж очень "свободно" плюсы накидываете... "Пошлина/НДС/взятки на таможне" -- оно от стоимости (десятка) считается и оно 40% максимум (на одежду) -- т.е. 19 (максимум)
Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50.

Вооот! -- вот именно об этом и говорят: два звена барыг под 50% маржи каждый себе "хапнули".
Авто-производители на 5-6 процентах маржи зарабатывать умудряются -- а тут "с трудом концы-с-концами сводят" -- что-то тут не чисто...

СЧИТАЕТСЯ ОТ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ, т.е. плюс транспорт. Итого 15*1,2 (пошлина)=18*1,2=21,6+официальные таможенные сборы - все 22. Ну и взятки процентов 10, чтобы досмотр прошел нормально - итогов все 25. Если же добавить по 1/2% за каждую конвертацию (гривни в доллары+доллары в юани), то будет даже чуть поболе. Другой вопрос, что в Китае могут СЕЙЧАС сшить за 8 долларов - там з/п швей доходит до 800 долларов (при 1-ом выходном в месяц)

Пошлина -- 10%, вроде -- товары "общего назначения"? И взятка, вроде же, дается именно чтобы на платить НДС с пошлинами?
Но это все не особо важно: как писал "предыдущий автор" (и как я считаю) -- навар под 50% у каждого звена барыг -- это немного "за гранью" -- и не стоит ли им всем раз 5 ужаться? -- и брать хотя бы десятину?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:15

  p_a_l написав:Я не знаю как другие цену держат. Но у меня все умножается на курс доллара. Конкуренция такая, что если держать цену, то и покупать никто не будет.


Видимо, в отличие от нефтетрейдеров, у Вас много конкурентов и нет возможности встретиться со всеми за рюмкой чая и договориться не снижать цены вслед за курсом :roll:

П.С. Камрады, не забывайте что экономические законы для разных видов товара - разные - есть товары первой необходимости (то же топливо) - которое будут одинаково покупать при любой цене, ну до момента большого кризиса конечно
katso
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:37

  _hunter написав:
Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50.

Вооот! -- вот именно об этом и говорят: два звена барыг под 50% маржи каждый себе "хапнули".

Не завидуйте. Никто вам не запрещает тоже заниматься торговлей.
Убрав несколько звеньев барыг в Украине и Китае, покупая ширпотреб сотнями килограмм каждого наименования, можно ставить в розницу (цена товара+цена доставки под ключ со всеми растаможками)*14, при этом, продавать дешевле всех. Реальный пример. Не в раю живём, чтоб накручивать по 10-20%
safonovstanislav
 
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