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Гривня зміцнюється, але ціни
в магазинах не падають...

Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:59

Це не експерт, це експерД!
Ціна продажу це сума коштів за яку товар можна продати. Вона може бути як вище собівартості (тоді у виробника є стимул виробити більше) так і нижче (тоді виробництво скорочують або й припиняють).
Ціна продажу залежить лише від попиту та пропозції, і якщо, при сталому поипті закупівельна ціна зменшилася, то продавець просто отримає більше прибутку!
Ми всі виступаємо як покупці і як продавці, тільки більшість з нас продають свої заняння та уміння за зарплату, так от: уявить, ви переїхали на нову квартиру у пішій доступності до вашої роботи, а раніше ви їхали трьома транспортами і витрачали на дорогу 1000 грн на місяць. Ви що підете до хазяїна фірми (він покупець вашої робочої сили) і скажете: "Зменшіть мені зарплату на 1000 грн, мені уже не потрібно на транспорт витрачатися"? Ні? Не підете?
А з якого бодуна продавці товарів будуть знижувати ціни продажу при зменшенні закупівельної ціни на товар, якщо товар беруть за існуючими цінами і вони розпродають все, що завезли?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:01

  Волгарь написав:
  _hunter написав:
  Волгарь написав:Вполне может. При рознице в китайской лавке в 20 долларов, он у производителя стоит в цене ex-work 8 долларов. Товар нужно доставить до, скажем, Нинбо, запаковать/затаможить - уже 10. Доставить до Черноморска - еще 5. Пошлина/НДС/взятки на таможне - уже 25. Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50. Ну, и продавец получает пятерочку ха проданную куртку - вот и все 55.
Конечно, если бы в Одессе было представительство китайского производителя, то в опте товар стоил бы 25 просто за счет объема, но пока в стране каждый независимый предприниматель может привезти контейнер - ничего не изменится

Вы как-то уж очень "свободно" плюсы накидываете... "Пошлина/НДС/взятки на таможне" -- оно от стоимости (десятка) считается и оно 40% максимум (на одежду) -- т.е. 19 (максимум)
Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50.

Вооот! -- вот именно об этом и говорят: два звена барыг под 50% маржи каждый себе "хапнули".
Авто-производители на 5-6 процентах маржи зарабатывать умудряются -- а тут "с трудом концы-с-концами сводят" -- что-то тут не чисто...

СЧИТАЕТСЯ ОТ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ, т.е. плюс транспорт. Итого 15*1,2 (пошлина)=18*1,2=21,6+официальные таможенные сборы - все 22. Ну и взятки процентов 10, чтобы досмотр прошел нормально - итогов все 25. Если же добавить по 1/2% за каждую конвертацию (гривни в доллары+доллары в юани), то будет даже чуть поболе. Другой вопрос, что в Китае могут СЕЙЧАС сшить за 8 долларов - там з/п швей доходит до 800 долларов (при 1-ом выходном в месяц)

Пошлина -- 10%, вроде -- товары "общего назначения"? И взятка, вроде же, дается именно чтобы на платить НДС с пошлинами?
Но это все не особо важно: как писал "предыдущий автор" (и как я считаю) -- навар под 50% у каждого звена барыг -- это немного "за гранью" -- и не стоит ли им всем раз 5 ужаться? -- и брать хотя бы десятину?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:15

  p_a_l написав:Я не знаю как другие цену держат. Но у меня все умножается на курс доллара. Конкуренция такая, что если держать цену, то и покупать никто не будет.


Видимо, в отличие от нефтетрейдеров, у Вас много конкурентов и нет возможности встретиться со всеми за рюмкой чая и договориться не снижать цены вслед за курсом :roll:

П.С. Камрады, не забывайте что экономические законы для разных видов товара - разные - есть товары первой необходимости (то же топливо) - которое будут одинаково покупать при любой цене, ну до момента большого кризиса конечно
katso
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:37

  _hunter написав:
Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50.

Вооот! -- вот именно об этом и говорят: два звена барыг под 50% маржи каждый себе "хапнули".

Не завидуйте. Никто вам не запрещает тоже заниматься торговлей.
Убрав несколько звеньев барыг в Украине и Китае, покупая ширпотреб сотнями килограмм каждого наименования, можно ставить в розницу (цена товара+цена доставки под ключ со всеми растаможками)*14, при этом, продавать дешевле всех. Реальный пример. Не в раю живём, чтоб накручивать по 10-20%
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:01

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:
Наценка оптовика - 35,наценка розницы -50.

Вооот! -- вот именно об этом и говорят: два звена барыг под 50% маржи каждый себе "хапнули".

Не завидуйте. Никто вам не запрещает тоже заниматься торговлей.
Убрав несколько звеньев барыг в Украине и Китае, покупая ширпотреб сотнями килограмм каждого наименования, можно ставить в розницу (цена товара+цена доставки под ключ со всеми растаможками)*14, при этом, продавать дешевле всех. Реальный пример. Не в раю живём, чтоб накручивать по 10-20%

Я и не завидую -- просто (как потребитель услуги) удивляюсь ее ценообразованием.
Именно по этой причине перестал скупаться в том же Марафоне -- дешевле заказать самому...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:10

  _hunter написав:(как потребитель услуги) удивляюсь ее ценообразованием.

Насчёт ценообразования, стандартная практика - цены по чуть-чуть поднимают, прощупывая ту границу цены, начиная с которой, покупатели отказываются от покупки. Если товар покупают по 100 грн, то никто его не будут продавать по 90 грн, а наоборот, сначала будут пробовать ставить за 105 грн, потом за 110 грн и т. д., пока не станут меньше покупать, после чего, можно чуть скинуть. При этом, закупочная цена вообще не имеет никакого значения.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:17

Re: Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають...

safonovstanislav написав:
  _hunter написав:(как потребитель услуги) удивляюсь ее ценообразованием.

Насчёт ценообразования, стандартная практика - цены по чуть-чуть поднимают, прощупывая ту границу цены, начиная с которой, покупатели отказываются от покупки. Если товар покупают по 100 грн, то никто его не будут продавать по 90 грн, а наоборот, сначала будут пробовать ставить за 105 грн, потом за 110 грн и т. д., пока не станут меньше покупать, после чего, можно чуть скинуть. При этом, закупочная цена вообще не имеет никакого значения.


Все сложнее, есть разные стратегии, например, убить конкурентов, поэтому товар продающийся хорошо по 100 грн, могут продавать и по 80 грн.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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