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Актуальні професії майбутнього: На кого варто навчатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:53
Пропонуємо до обговорення:
Які професії будуть актуальні в найближчому майбутньому, розповідає Ірина Бондаренко, керівник відділу клімату та сталого транспорту ГО "Екодія".
Дивися повний текст Актуальні професії майбутнього: На кого варто навчатися нашим дітям
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:53
Один специалист по работе с беженцами уже сходил за арбузом :)
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