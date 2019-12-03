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Актуальні професії майбутнього:
На кого варто навчатися...

Актуальні професії майбутнього: На кого варто навчатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:53

Актуальні професії майбутнього: На кого варто навчатися...

Пропонуємо до обговорення:
Які професії будуть актуальні в найближчому майбутньому, розповідає Ірина Бондаренко, керівник відділу клімату та сталого транспорту ГО "Екодія".

Дивися повний текст Актуальні професії майбутнього: На кого варто навчатися нашим дітям.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:53

Один специалист по работе с беженцами уже сходил за арбузом :)
summacut
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