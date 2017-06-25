Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо

Додано: Чет 26 гру, 2019 03:35

Поміж святими, яких наша свята Церква вшановує, Мати Божа займає перше місце. Вона єдина поміж усіма людьми, яка ніколи й ні в чому не образила Господа Бога. Вона є єдиною особою, яку Господь зберіг від первородного гріха, щоб на ній не було жодної гріховної плями. Святий Архангел Гавриїл у Благовіщенні каже Богородиці: «Радуйся Благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками» (Лк 1,29). Це означає, що Вона є найпершою й найсвятішою між усіма жінками й взагалі між усіма людьми.



Свята Церква навчає, що всі люди, які народжуються на цей світ, перебувають у стані первородного гріха. Це означає, що вони є позбавлені освячуючої Божої ласки, а разом з цим і спадкоємства Царства Небесного. Первородний гріх всі люди успадкували від наших прародичів Адама та Єви, які згрішили і своїм гріховним вчинком, віддали нас під вплив диявола.



Первородний гріх, наче та страшна заразлива пошесть, поширився на всіх нащадків Адама, тобто на цілий людський рід. Тільки ОДНА особа з-поміж усіх людей, яка ніколи не була під впливом диявола — це Мати Божа – Пречиста Діва Марія. Особливою волею Божою, була збережена від первородного гріха, заради заслуг свого Божого Сина — Ісуса Христа. Крім того, Вона ніколи у своєму житті не образила Небесного Отця. Її навіть не торкнулася тінь найменшого повсякденного гріха. Вона цим самим розтоптала голову диявола (змія), відвічного ворога людства, який нас усіх підштовхує до гріхів.



Другою причиною того загального вшанування Пречистої Діви є те, що вона стала матір’ю Богочоловіка Ісуса Христа та матір’ю цілого людства. Ісус Христос визначив це тоді, коли, висячи на хресті, звернувся до Пречистої Діви Марії зі словами: «Жінко це син твій», а після звертаючись до учня – апостола Йоана Євангеліста, сказав, «Це мати твоя!» (Йо 19,26). Той улюблений учень Христа, св. Йоан, представляв тоді усе людство. Кожен з нас знає, як хороша мати любить своїх дітей. Для неї її власне дитя — це найгарніша, найкраща, найдорожча істота в цілому світі. Всі її старання спрямовані, передусім, для своєї дитини. Щоб подбати про життя дитини, Господь поклав у серце кожної матері особливу любов, терпеливість і готовість перенести всякі терпіння заради дитини. Добра мати не раз, але тисячі разів, готова пожертвувати для дитини все – навіть своє життя і, до певної міри, мати його вже жертвує – своїм піклуванням, забуваючи майже повністю про себе саму, про власні потреби. Любов матері до її дитини є найбільшою й найміцнішою. Але у Пречистої Діви Марії була найбільша любов до Всемогутнього Бога й до Його Єдинородного Сина, якому вона дала людську природу. У неї материнська любов до Сина зливалась в одне з любов’ю до Бога. А там, під хрестом, Божа Мати й Мати наша, жертвує не тільки своєю єдиного сина — Ісуса, але і єдинородного Сина Божого, за спасіння наших безсмертних душ. Тому й не дивно, що заради тієї найвищої й найбільшої жертовної любові до цілого людського роду, Вона заслуговує на те найбільш почесне звання — Матері людського роду.



Найкраще зрозумів це велике звання Божої Матері й Матері роду людського – наш український народ. Наш народ називає її Матір’ю: «Пречиста Діво Мати руської землі …». Це означає, що Вона наша Мати і безмежно нас любить. Тому, знаючи про її безмежну любов до нас прибігаймо до Неї передусім у час недолі, в час горя й біди. Не думаймо, що Вона буде гніватись на нас за те, що їй докучаємо нашими молитвами й нашими постійними просьбами. Не думаймо про Неї, як про якусь нам далеку царицю, Яка зайнята своїми власними справами й не має часу для нас земних людей, що так низько стоять у порівнянні з Нею. Думаймо про Неї краще, як про нашу рідну маму, про Маму, яка нас так любить, що не пожаліла б заради нас віддати Свого єдиного Сина. Думаймо про Богородицю також як про всемогутню Матір, яка, хоч сама не може зробити, проте все може випросити в Свого Божого — всемогутнього Сина. Він найперше вибрав собі її за Свою матір. Він прикрасив її всіма можливими чеснотами, захоронив перед усім, що могло б кинути яку-небудь тінь на той досконалий образ Матері . Ми можемо бути певними, що Богородиця нічого нам не відмовить, і на це маємо доказ, коли дивимось на Неї, котра стоїть на горі Голгофі під хрестом, на якому висить її єдина, улюблена дитина. Вона в тій дитині бачить не тільки Своє улюблене дитя, але й Свого Бога — Свого Творця й Свою остаточну Мету. То ж коли Вона не вагалася пожертвувати Його за нас, то що ж може в світі бути дорожче, чого б Вона нам не дістала, коли проситимемо в Неї про це, коли воно є нам потрібне?



Тому не шукаймо посередників між Нею і її Божим Сином. Прибігаймо до Неї й просімо про все, що нам необхідне, передусім про те, що є важливим для спасіння нашої безсмертної душі. Але, прохаючи в Неї ласки, не забуваймо виявити їй нашу вдячність і нашу любов. Однак, щоб доказати їй нашу любов, ми повинні любити її Божого Сина. Тому, що кожна людська мати любить тих, хто любить її дітей, шанує їх і помагає їм. Такою Самою матір’ю є й наша небесна Мати-Марія. Коли хочемо подобатися їй, любімо її єдинородного Сина. А як Христу виявити нашу любов, кожний з нас знає, бо Він навчив нас цьому, словами: «Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете… Той у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить» (Йо 14,15.21). Таким чином ми станемо улюбленими дітьми нашої Божої неньки, та й Вона заради нашої любові до її Божого Сина любитиме нас і не зможе відмовити нам нічого, а головне коли проситимемо її, щоб допомогла нам зростати в Божій любові, зберігати Божі заповіді й прямувати до злуки з Ним, нашим Богом і нашою остаточною метою – досягнення Царства Божого і життя, вічного .

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.