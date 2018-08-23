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Finance.ua: Лучшие статьи
Finance.ua в 2019 году

Finance.ua: Лучшие статьи Finance.ua в 2019 году
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:03

Finance.ua: Лучшие статьи Finance.ua в 2019 году

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Темы, которые понравились читателям больше всего
В 2019 году мы подготовили для вас около сотни интересных и полезным тем, которые касаются личных финансов. И в конце года решили сделать подборку тех, которые понравились читателям больше всего. Главным условием попадания в этот список была читаемость материала. Кроме этого, мы учитывали важность и практичность каждой темы, ее способность помочь человеку разобраться в конкретном финансовом вопросе.

Дивися повний текст Лучшие статьи Finance.ua в 2019 году
D2
 
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