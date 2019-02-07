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40% роботодавців кажуть про прогалини в навичках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 09:21
Пропонуємо до обговорення:
Сорок відсотків роботодавців кажуть про прогалини у навичках випускників вишів та професійних училищ.
Дивися повний текст 40% роботодавців кажуть про прогалини в навичках випускників вишів - Новосад
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Додано: Чет 26 гру, 2019 09:21
что такое мягкие навычки и прокачування
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