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40% роботодавців кажуть про
прогалини в навичках...

40% роботодавців кажуть про прогалини в навичках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:21

40% роботодавців кажуть про прогалини в навичках...

Пропонуємо до обговорення:
Сорок відсотків роботодавців кажуть про прогалини у навичках випускників вишів та професійних училищ.

Дивися повний текст 40% роботодавців кажуть про прогалини в навичках випускників вишів - Новосад.
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что такое мягкие навычки и прокачування
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 09:49

  alekc_sizov написав:что такое мягкие навычки и прокачування
soft skills у вас целый интернет для поиска
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