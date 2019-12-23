Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06
Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06
ну як так можна брехати? які 70%!? вже давно існує механізм субсидій. Боже, за що нам це зелене щастя...
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:10
Зеля явно живет в реалиях какой то другой страны... и я даже догадываюсь какой
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