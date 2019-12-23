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Кабмін: Тарифи на
тепло знизять на 30%

Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06

Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06

ну як так можна брехати? які 70%!? вже давно існує механізм субсидій. Боже, за що нам це зелене щастя...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:10

Зеля явно живет в реалиях какой то другой страны... и я даже догадываюсь какой
redmax11
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