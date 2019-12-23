Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06
Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06
ну як так можна брехати? які 70%!? вже давно існує механізм субсидій. Боже, за що нам це зелене щастя...
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:10
Зеля явно живет в реалиях какой то другой страны... и я даже догадываюсь какой
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:01
Re: Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн за Гкал.
где тут 30%?
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:22
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:04
Re: Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:15
Купа народу не може отримати субсидії по різним причинам - які реально могли б . Але прописаний механізм надання не дозволяє . В першу чергу - прив"язка до місця прописки , проживання і власника житла ... Все це може бути різним . А треба прив"язувати до людини ...
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:19
Що ж ви всі так неуважно читаєте . Журналісти пишуть як попало , а ви читаєте як завгодно . Спочатку про 30 % - це одне повідомлення від прем"єра , потім зовсім інше - про 30 грн - це для киян на лівому березі ( частини невеликої ) ...
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