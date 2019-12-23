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Кабмін: Тарифи на
тепло знизять на 30%

Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06

Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:06

ну як так можна брехати? які 70%!? вже давно існує механізм субсидій. Боже, за що нам це зелене щастя...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:10

Зеля явно живет в реалиях какой то другой страны... и я даже догадываюсь какой
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:01

Re: Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%

для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн за Гкал.
где тут 30%?
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:22

  sopkotomhu написав:для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн за Гкал.
где тут 30%?

Ну попутал он 30 грн и 30%, для "зелёных" экономистов из бывших аниматоров это нормально...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:52

Не думав, не скигли!
vidplatavorogam
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:04

Re: Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%

Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду…
Как где? В палате №6!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:15

  ruslan42212 написав:ну як так можна брехати? які 70%!? вже давно існує механізм субсидій. Боже, за що нам це зелене щастя...

Купа народу не може отримати субсидії по різним причинам - які реально могли б . Але прописаний механізм надання не дозволяє . В першу чергу - прив"язка до місця прописки , проживання і власника житла ... Все це може бути різним . А треба прив"язувати до людини ...
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:19

  sopkotomhu написав:для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн за Гкал.
где тут 30%?

Що ж ви всі так неуважно читаєте . Журналісти пишуть як попало , а ви читаєте як завгодно . Спочатку про 30 % - це одне повідомлення від прем"єра , потім зовсім інше - про 30 грн - це для киян на лівому березі ( частини невеликої ) ...
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