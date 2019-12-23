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Кабмін: Тарифи на
тепло знизять на 30%

Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:21

Re: Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%

Медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за теплой зимы, но д... из Теплокоммунэнерго данный факт аномально теплой зимы категорически не известен, для них в платежках зима и -25 среднесуточная температура.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 23:47

сколько можно врать?
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