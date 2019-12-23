Кабмін: Тарифи на тепло знизять на 30%
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Додано: Чет 26 гру, 2019 22:21
Медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за теплой зимы
, но д... из Теплокоммунэнерго данный факт аномально теплой зимы категорически не известен, для них в платежках зима и -25 среднесуточная температура.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 23:47
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