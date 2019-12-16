З 1 січня 2020 року в "Укрпошті" буде запущено нову систему мотивації працівників - буде впроваджено преміювання та доплати за обсяг виконаної роботи.
Дивися повний текст Працівникам \"Укрпошти\" платитимуть зарплати по-новому.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:50
Працівникам "Укрпошти" платитимуть зарплати по-новому
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Дивися повний текст Працівникам \"Укрпошти\" платитимуть зарплати по-новому.
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