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Працівникам "Укрпошти" платитимуть зарплати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:50
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2020 року в "Укрпошті" буде запущено нову систему мотивації працівників - буде впроваджено преміювання та доплати за обсяг виконаної роботи.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:50
..".по-новому.." - шо, прям ДЕНЬГАМИ?!..
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maestro71
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