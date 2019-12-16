З 1 січня 2020 року в "Укрпошті" буде запущено нову систему мотивації працівників - буде впроваджено преміювання та доплати за обсяг виконаної роботи.
Дивися повний текст Працівникам \"Укрпошти\" платитимуть зарплати по-новому.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 10:50
Працівникам "Укрпошти" платитимуть зарплати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Працівникам \"Укрпошти\" платитимуть зарплати по-новому.
Додано: Чет 26 гру, 2019 18:16
Це все фігня, зараз теж діє така система, і зарплата в оператора 3800,хто захоче розпинатися перед клієнтом за такі гроші, премії тільки для керівників.
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:33
Это вместо повышения зарплат.
Нельзя представить работника почты который будет агитировать чтоб у него отправляли посылки он что с рекламой по селу будет бегать. Да и толку от этой рекламы 0.
По-сути не справедливое обделение работников. Почему человек из села не заслуживает конкурентную оплату труда как и тот кто из города (читай: крупное/мелкое отделение)
Додано: Чет 26 гру, 2019 21:52
Знав би відправив би листа пізніше, а не сьогодні. Тетянка заробила би аж 4 гривні..
Можливо..
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