|
|
Рекордна закупівля: НБУ викупив у грудні на міжбанку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13
Пропонуємо до обговорення:
В останній місяць 2019 року НБУ встановив рекорд з викупу валюти на міжбанку - до резервів НБУ пішли $1,6 млрд.
Дивися повний текст Рекордна закупівля: НБУ викупив у грудні на міжбанку валюти на $1,6 млрд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92591
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13
Все. Уже полетел вверх
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2482
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему