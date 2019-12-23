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Рекордна закупівля: НБУ викупив
у грудні на міжбанку...

Рекордна закупівля: НБУ викупив у грудні на міжбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13

Рекордна закупівля: НБУ викупив у грудні на міжбанку...

Пропонуємо до обговорення:
В останній місяць 2019 року НБУ встановив рекорд з викупу валюти на міжбанку - до резервів НБУ пішли $1,6 млрд.

Дивися повний текст Рекордна закупівля: НБУ викупив у грудні на міжбанку валюти на $1,6 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:13

Все. Уже полетел вверх
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 19:42

Как интересно если гривна обесценилась с 8 до 28 грн.то это нормально, а укрепление на пару гривен вызвало такую панику? А если будет по10 грн.за доллар вот будет крику, будет на что посмотреть.Ждем по 10 грн. за доллар.
silversmmak
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:35

Де вони беруть цих довбо*обів? І чому називають їх експертами? Нехай би взнав спочатку, наскільки мільярдів доларів наші аферисти продали ОВДЗ. І яке негативне сальдо торгівельне в країни сьогодні.
Jango-sk
 
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