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Міжбанк: передноворічний
фактор буде основним...

Міжбанк: передноворічний фактор буде основним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:36

Міжбанк: передноворічний фактор буде основним...

Пропонуємо до обговорення:
Четвер пройде дуже активно на валютному ринку. У клієнтів фактично залишається всього два повноцінні банківські дні до кінця року (четвер і п'ятниця) і один скорочений - робоча субота 28 грудня. Часовий цейтнот буде основним мотиватором основної частини компаній найближчим часом.

Дивися повний текст Міжбанк: передноворічний фактор буде основним мотиватором на ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 11:36

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