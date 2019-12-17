Міжбанк: передноворічний фактор буде основним...

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Четвер пройде дуже активно на валютному ринку. У клієнтів фактично залишається всього два повноцінні банківські дні до кінця року (четвер і п'ятниця) і один скорочений - робоча субота 28 грудня. Часовий цейтнот буде основним мотиватором основної частини компаній найближчим часом.