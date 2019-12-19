У наступному році у столиці будуть реалізовуватися великі інфраструктурні проєкти. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Дивися повний текст У столиці наступного року добудують Шулявський шляхопровід та Подільський міст.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 12:28
У столиці наступного року добудують Шулявський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У столиці наступного року добудують Шулявський шляхопровід та Подільський міст.
Додано: Чет 26 гру, 2019 12:28
По-перше, нема вулиці Рокоссовського.
По-друге, в заголовку про завершення, а в тексті про продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мосту
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