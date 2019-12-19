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У столиці наступного року
добудують Шулявський...

У столиці наступного року добудують Шулявський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:28

У столиці наступного року добудують Шулявський...

Пропонуємо до обговорення:
У наступному році у столиці будуть реалізовуватися великі інфраструктурні проєкти. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Дивися повний текст У столиці наступного року добудують Шулявський шляхопровід та Подільський міст.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:28

По-перше, нема вулиці Рокоссовського.
По-друге, в заголовку про завершення, а в тексті про продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мосту
silver_arrow_ua
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