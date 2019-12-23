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Гончарук: я б не казав, що
зміцнення гривні - це...

Гончарук: я б не казав, що зміцнення гривні - це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:02

Гончарук: я б не казав, що зміцнення гривні - це...

Пропонуємо до обговорення:
Зміцнення курсу гривні відображає зростання попиту на національну валюту.

Дивися повний текст Гончарук: я б не казав, що зміцнення гривні - це негативне явище.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:02

"что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться”, – сказал он."

Пусть на польский злотый посмотрит
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 13:07

  Конрад Карлович написав:
"что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться”, – сказал он."

Пусть на польский злотый посмотрит

Только вот промышленность показывает падение 6й месяц подряд. Так что мечты о росте экономики это результат употребеления кокса скорее всего ...
bolex
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