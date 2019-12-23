Зміцнення курсу гривні відображає зростання попиту на національну валюту.
Дивися повний текст Гончарук: я б не казав, що зміцнення гривні - це негативне явище.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 13:02
Гончарук: я б не казав, що зміцнення гривні - це...
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Дивися повний текст Гончарук: я б не казав, що зміцнення гривні - це негативне явище.
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:02
Пусть на польский злотый посмотрит
Додано: Чет 26 гру, 2019 13:07
Только вот промышленность показывает падение 6й месяц подряд. Так что мечты о росте экономики это результат употребеления кокса скорее всего ...
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