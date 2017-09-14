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Оржель повідомив, скільки Україна отримає від транзиту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 14:17
Пропонуємо до обговорення:
У п'ятирічній перспективі ми отримаємо близько $18 млрд, з них $3 млрд - "живими" грошима.
Дивися повний текст Оржель повідомив, скільки Україна отримає від транзиту газу за 5 років
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Додано: Чет 26 гру, 2019 14:17
"не дели шкуру не убитого медведя"
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maza5
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