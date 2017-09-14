RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оржель повідомив, скільки
Україна отримає від транзиту...

Оржель повідомив, скільки Україна отримає від транзиту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:17

Оржель повідомив, скільки Україна отримає від транзиту...

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятирічній перспективі ми отримаємо близько $18 млрд, з них $3 млрд - "живими" грошима.

Дивися повний текст Оржель повідомив, скільки Україна отримає від транзиту газу за 5 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92596
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:17

"не дели шкуру не убитого медведя"
stokoz
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 21.06.11
Подякував: 239 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У скільки обійдеться українцям новорічний стіл
R2 » Сер 25 гру, 2019 14:33
5 361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 10:14
yanyura
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 577, 578, 579
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
5786 335478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 08:26
Подолянин
Оголосили деталі договору по транзиту газу з РФ
R2 » Пон 23 гру, 2019 17:02
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 гру, 2019 23:02
maza5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24233)
26.12.2019 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.