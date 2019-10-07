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Одеський стадіон "Чорноморець"
виставлено на торги у січні

Одеський стадіон "Чорноморець" виставлено на торги у січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:55

Одеський стадіон "Чорноморець" виставлено на торги у січні

Пропонуємо до обговорення:
15 січня 2019 р. відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець».

Дивися повний текст Одеський стадіон \"Чорноморець\" виставлено на торги у січні.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 14:55

15 января 2019 г. может год все-таки 2020
yuluk
 
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