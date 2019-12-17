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ПФУ збільшив виплату пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України 24 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2019 року.
Дивися повний текст ПФУ збільшив виплату пенсій
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R2
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:18
почему правители не живут на такие пенсии?
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birya
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:23
birya написав:
почему правители не живут на такие пенсии?
Как выберетесь в "правители" -- обязательно нам раскажите.
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_hunter
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ssnet
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