Пенсійний фонд України 24 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2019 року.
Дивися повний текст ПФУ збільшив виплату пенсій.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:18
ПФУ збільшив виплату пенсій
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Дивися повний текст ПФУ збільшив виплату пенсій.
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:23
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:45
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