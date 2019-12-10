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Мінекономіки створило штаб
для боротьби з падінням...

Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:46

Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості.
R2
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То перестаньте печатать ОВГЗ ... а еще лучше бородатую бабушку отлучите от груди.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:03

Re: Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням...

mvi написав:То перестаньте печатать ОВГЗ ... а еще лучше бородатую бабушку отлучите от груди.
Проснулись с бабушкой, давно все денежные места, начиная с премьера, соросята заняли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:09

Спершу створити проблему, а потім піаритися на її "мужньому подоланні"
Найсмішніше, що лохи хавають. *** це дуже любила, тепер Зєєєля любить.
А і не дивно, один хазяїн - Клопомойський, ті сам політтехнологи, ізраїльські.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:48

Re: Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням...

:mrgreen:
Да нееее! :mrgreen:
- Они с начало приватизировали, разрушили, вывезли, вывели всё, выжрали словно саранча, а теперь "работайте" - "будем делить и отнимать ваше"
- Молодцы!
Режиссёр - Квартал 95 :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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