Про це написав міністр Тимофій Милованов на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:46
Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням промисловості.
Додано: Чет 26 гру, 2019 15:47
То перестаньте печатать ОВГЗ ... а еще лучше бородатую бабушку отлучите от груди.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:03
Re: Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням...
Проснулись с бабушкой, давно все денежные места, начиная с премьера, соросята заняли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:09
Спершу створити проблему, а потім піаритися на її "мужньому подоланні"
Найсмішніше, що лохи хавають. *** це дуже любила, тепер Зєєєля любить.
А і не дивно, один хазяїн - Клопомойський, ті сам політтехнологи, ізраїльські.
Додано: Чет 26 гру, 2019 22:22
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Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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