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Мінекономіки створило штаб для боротьби з падінням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:02
Конрад Карлович написав:
Штаб создается в случаях, когда не знают, что делать.
Да, а ещё корпоратив, корпоратив скоро должен быть, с ёлкой, танцами, девками...
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Sam17a
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