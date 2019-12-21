Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Держборг України зріс на мільярд доларів: Мінфін назвав причину.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 15:47
Держборг України зріс на мільярд доларів: Мінфін назвав...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України зріс на мільярд доларів: Мінфін назвав причину.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:16
чекаємо, коли ОВДП перестануть випускати і Зекоманда з колимою норм бабла рубануть на лохобазі
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