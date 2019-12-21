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Держборг України зріс на мільярд
доларів: Мінфін назвав...

Держборг України зріс на мільярд доларів: Мінфін назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:47

Держборг України зріс на мільярд доларів: Мінфін назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Держборг України зріс на мільярд доларів: Мінфін назвав причину.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 15:47

Ви зробили це разом, зє!біли.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:16

чекаємо, коли ОВДП перестануть випускати і Зекоманда з колимою норм бабла рубануть на лохобазі
oleg_mishyn
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