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Українці будуть отримувати
окрему платіжку за доставку газу

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:45

  Тракторист написав:
  _hunter написав:Про какой именно "маразм" речь идет -- оплата "доставки" отдельной "строкой"? -- в той же Германии есть

а вы не понимаете разницы между отдельной строкой и отдельной платёжкой? кстати отдельной строкой транспортировка газа в украинских платёжках уже выделяется примерно с год...

Как говорят в заморских странах "po-tay-to po-tah-to" -- всей разницы -- добавляется АЖ ОДИН КЛИК МЫШКОЙ (вот не представляю -- как с такой-то нагрузищей справляться).

Сейчас оно в одной платежке -- потому как деньги за "транспорт" идут в то же самое юр-лицо. С созданием отдельного юр-лица одной платежкой платить не получится -- реквизиты разные.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:19

суть всех всех нововведений одна платить нужно больше
lsd282
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:57

Re: Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку г

  _hunter написав:В интернет стали пускать только по паспорту, но наоборот -- если пенсионер -- стали "непускать"?

станет вам 80-90 лет, тогда и поговорим о новых технологиях, интернету по паспорту и внуках которые должны, ок? 10 коп в масштабах страны тоже в неплохую сумму в месяц получаются. 11 млн домохозяйств, вот уже более 1 млн. грн и получается и это без учета трудозатрат на формирование, доставку и т.д. А главное - зачем?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:13

  RomanTik написав:
  _hunter написав:В интернет стали пускать только по паспорту, но наоборот -- если пенсионер -- стали "непускать"?

станет вам 80-90 лет, тогда и поговорим о новых технологиях, интернету по паспорту и внуках которые должны, ок? 10 коп в масштабах страны тоже в неплохую сумму в месяц получаются. 11 млн домохозяйств, вот уже более 1 млн. грн и получается и это без учета трудозатрат на формирование, доставку и т.д. А главное - зачем?

Спор на тему «Лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным» смысла не имеет. Я вполне верю, что существуют бездетные люди не умеющие "в компутер", но почему вы их проблемы пытаетесь сделать моими?

Получается. Предлагаете вообще платежки отменить? -- а как же вышеупомянутые пенсионеры?

Затем же, зачем разделили ХВП и ГВП, содержание придомовых территорий а еще раньше "свет" -- разные организации.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:55

Re: Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку г

  _hunter написав:но почему вы их проблемы пытаетесь сделать моими?

а почему нужно вообще кому-то создавать проблемы?
  _hunter написав:Затем же, зачем разделили ХВП и ГВП, содержание придомовых территорий а еще раньше "свет" -- разные организации.

в век компьютеров сделать чтобы программно часть средств перечислялась на другой счет это ведь так сложно, правда? нужно еще распедалить на несколько платежек с созданием еще пары тройки юр.лиц - печать и формирование квитанций, услуги по дежурным аварийным бригадам, услуги по снятию показаний счетчиков. зачем останавливаться на достигнутом?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:22

  RomanTik написав:
  _hunter написав:но почему вы их проблемы пытаетесь сделать моими?

а почему нужно вообще кому-то создавать проблемы?
  _hunter написав:Затем же, зачем разделили ХВП и ГВП, содержание придомовых территорий а еще раньше "свет" -- разные организации.

в век компьютеров сделать чтобы программно часть средств перечислялась на другой счет это ведь так сложно, правда? нужно еще распедалить на несколько платежек с созданием еще пары тройки юр.лиц - печать и формирование квитанций, услуги по дежурным аварийным бригадам, услуги по снятию показаний счетчиков. зачем останавливаться на достигнутом?

Понятия не имею. Не я эту проблему придумал -- не я к ней аппелирую. -- для тех, кто ходит платить на почту -- добавилась одна платежка из 5, вроде. Для тех, кто платит из-дому -- добавился еще один клик мышкой. Что для одних что для других -- уровень "зрады" несущественен.

Чисто в теории -- не сложно. Проблемы, как обычно, возникают на практике. Например одна из организаций убыточна -- на балансе отрицательная сумма. -- что перечислять другой? -- часть долга.

>>> нужно еще распедалить на несколько платежек с созданием еще пары тройки юр.лиц
тут причина со следствием перепутаны

>>> печать и формирование квитанций, услуги по дежурным аварийным бригадам, услуги по снятию показаний счетчиков. зачем останавливаться на достигнутом?
Вы же сами были против принудительного перевода в онлайн?
Бригады полностью переходят в новое юр-лицо.
Счетчики -- полностью на старом.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:24

  _hunter написав:
  RomanTik написав:снова пенсионеры пострадают больше всех, т.к. платить они ходят в банки и если молодежь может заплатить онлайн и без комиссии, то пенс по любому платит комиссию банка. и это не говоря уже о бессмысленном расходовании бумаги на эти доп. платежки, расходы по печати, расходы на ЗП людям которые будут формировать эти платежки и т.д.

Вот вообще пофиг.
В интернет стали пускать только по паспорту, но наоборот -- если пенсионер -- стали "непускать"? Это если не вспоминать о детях/внуках.
Платежки уже давно формируются автоматом. Лист бумаги (при покупке одной пачки) стоит 10коп. При хоть каком-то "опте" -- копеек 5. Печать примерно те же 5 копеек.

этот МАРАЗМ будет стоить примерно 2 млн. гривен в месяц (24 млн. гривен в год), может лучше отказаться от идиотских решений и понизить стоимость газа?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:31

  _hunter написав:Сейчас оно в одной платежке -- потому как деньги за "транспорт" идут в то же самое юр-лицо. С созданием отдельного юр-лица одной платежкой платить не получится -- реквизиты разные.

вы хотя бы платёжку видили? сейчас в ней уже указаны 4 юридических лица, получающие оплату за газ, торговую наценку, транспортирование и распределение - в чём "гениальность" решения о разделении платёжки? или может быть приведёте всё же пример в каких европейских странах потребитель за заз платит отдельными платёжками за газ и за услуги по доставке? не надо опять писать про отдельные строки, а именно приведите пример страны с отдельными платёжками.

уже и порошенко нет при власти, а имитация "реформ" продолжается...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:33

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:снова пенсионеры пострадают больше всех, т.к. платить они ходят в банки и если молодежь может заплатить онлайн и без комиссии, то пенс по любому платит комиссию банка. и это не говоря уже о бессмысленном расходовании бумаги на эти доп. платежки, расходы по печати, расходы на ЗП людям которые будут формировать эти платежки и т.д.

Вот вообще пофиг.
В интернет стали пускать только по паспорту, но наоборот -- если пенсионер -- стали "непускать"? Это если не вспоминать о детях/внуках.
Платежки уже давно формируются автоматом. Лист бумаги (при покупке одной пачки) стоит 10коп. При хоть каком-то "опте" -- копеек 5. Печать примерно те же 5 копеек.

этот МАРАЗМ будет стоить примерно 2 млн. гривен в месяц (24 млн. гривен в год), может лучше отказаться от идиотских решений и понизить стоимость газа?...

Откуда дровишки? -- или расчет от известного аналитического агенства Фонарь?
(уточнение в скобочках -- порадовало)
Так в этом и весь прикол этой "зрады" -- для "незнаю какой части" (потребление у которых больше 10 (вроде) кубов) населения -- "сумарная сумма платежки" за газ как раз понизится...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:37

  _hunter написав:Затем же, зачем разделили ХВП и ГВП, содержание придомовых территорий а еще раньше "свет" -- разные организации.

необходимости в разделении этих оплат для потребителей не было никакой.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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